Где происходила неожиданная встреча Гринева с Пироговым

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Встреча происходит в Белогорской крепости, занятой повстанцами, когда были казнены комендант с комендантшей и когда Гринев был помилован Пугачевым. Атаман узнал в дворянине офицера, который когда-то подарил ему заячий тулуп в благодарность за помощь в степи во время бурана. Далее идет очень важная сцена, определившая на протяжении дальнейшего повествования отношения бунтаря и дворянина. Казалось бы, эти отношения, как нам передает их Пушкин, невозможны. Они возможны только тогда, когда дворянин предает свои идеалы, предает присягу на верность императрице, как в случае со Швабри- ным. Но читателю предлагается поразмыслить над загадкой, как же удалось Гриневу установить такие отношения со своим врагом, ведь Пугачев - враг всему сословному дворянству. Попробуем разобраться. Гринева (гл. «Белогорская крепость» ) пригласили на совет. "Обещаешъ ли служитъ мне с усердием? " - спрашивает Пугачев. Очень опасный момент, что же ответить? "Признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. ..Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. " Именно честь, в высоком смысле этого слова, честь дворянина, связанного присягой, не позволила восторжествовать малодушию, которое могло привести к предательству. Конечно, Пугачев помиловал Гринева (вспомним заячий тулупчик) , но где гарантия, что после ответа он не казнит? Гринев решается ответить искренне, доверительно: "Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую"... Сейчас дворянин в опасном положении, но что дает ему право так смело отвечать? Цепь предыдущих событий, пережитый страх перед виселицей и неожиданное помилование со стороны Пугачева. Вот это и дало право Гриневу надеяться на новое помилование, Гринев угадывает интуитивно, что у Пугачева также есть свои понятия чести и долга. Он приглашает «разбойника» стать человеком, христианином. . То самое чувство чести, которое не позволило Гриневу признать царя в самозванце, здесь прозвучало открыто и твердо. Открытость и твердость имели такую силу, что заставили Пугачева задуматься. И из глубины этой задумчивости, может быть, даже вопреки воле Пугачева приходит признание им чести и долга дворянина, возможно, потому что их отношения уже не сословные, а человеческие. Вот почему Пугачев соглашается с доводами Гринева. Важную роль играет сцена совета. Она следует сразу же после описания пережитых Гриневым ужасов: казни супругов Мироновых и страха за судьбу возлюбленной. Его собственная судьба была в руках разбойника. Савельич только что сообщил ему, что атаман-то - тот человек, которому он подарил заячий тулуп. Размышления Гринева о свой судьбе, о дальнейшем поведении, об опасном его положении были прерваны приходом одного из казаков, который передал ему приглашение Пугачева на совет. Гринев был изумлен представившейся ему картиной. Военный совет Пугачева представлял собой сборище людей с красными рожами за столом, уставленном штофами и стаканами. Вид Пугачева удивил Гринева, и он уже не казался ему разбойником: Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого.