Помогите составить предложения с данными словами))

Қазақ тiлi
Помогите составить предложения с данными словами))
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