Написать доклад о сказке Мальчик с пальчик

Литература
Написать доклад о сказке Мальчик с пальчик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик спальник это главный герой сказки .Он родился от мизинца ,а дальше....
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