Написать два слова с парной согласной В на конце.написать проверочные слова
Русский язык
Написать два слова с парной согласной В на конце.написать проверочные слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плов - нет плова ( Родительный падеж ) Клюв - клювик Морковь - нет моркови Лев - нет льва, львица, левушка
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