Подберите к сочетанию слов глаголы-синонимы и запишите их(запишите одно которое я напишу). Образец: Стал красным-покраснел. ----------------------------------------------------------- Стал полным-?

Русский язык
Подберите к сочетанию слов глаголы-синонимы и запишите их(запишите одно которое я напишу). Образец: Стал красным-покраснел. ----------------------------------------------------------- Стал полным-?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стал полным пополнел
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