Подберите к сочетанию слов глаголы-синонимы и запишите их(запишите одно которое я напишу). Образец: Стал красным-покраснел. ----------------------------------------------------------- Стал полным-?

Русский язык

Подберите к сочетанию слов глаголы-синонимы и запишите их(запишите одно которое я напишу). Образец: Стал красным-покраснел. ----------------------------------------------------------- Стал полным-?

Автор: Гость