Решите ПЛИЗ СРОЧНО х-3/8=10

Математика
Решите ПЛИЗ СРОЧНО х-3/8=10
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-3/8=10 ⇒x=10+3/8   x=10 3/8
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