Сравнение древней Греции и древнего Рима

История
Сравнение древней Греции и древнего Рима
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основное различие это состав войска и его разделение  , если же в основу Римской армии  составляли гастаты и лигеонеры ,то в греческой же основой были пикинеры ( фалангисты) . Римская была организована хуже однако была лучше  с точки зрения командывания и тактики . Греческая же была более дисциплинированой     
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