Сравнение древней Греции и древнего Рима
История
Сравнение древней Греции и древнего Рима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основное различие это состав войска и его разделение , если же в основу Римской армии составляли гастаты и лигеонеры ,то в греческой же основой были пикинеры ( фалангисты) . Римская была организована хуже однако была лучше с точки зрения командывания и тактики . Греческая же была более дисциплинированой
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