1. вычислить массу негащёной извести, которая образуется при терническом разложении 500г технического известняка содержащего 5% примеси. 2. вычислить массу фосфата кальция который образуется при взаимодействии растворов содерж...

Химия

1. вычислить массу негащёной извести, которая образуется при терническом разложении 500г технического известняка содержащего 5% примеси. 2. вычислить массу фосфата кальция который образуется при взаимодействии растворов содержащих 111 граммов щелочей кальция и 147 г ортофосфорной кислоты

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