1. вычислить массу негащёной извести, которая образуется при терническом разложении 500г технического известняка содержащего 5% примеси. 2. вычислить массу фосфата кальция который образуется при взаимодействии растворов содерж...
Химия
1. вычислить массу негащёной извести, которая образуется при терническом разложении 500г технического известняка содержащего 5% примеси. 2. вычислить массу фосфата кальция который образуется при взаимодействии растворов содержащих 111 граммов щелочей кальция и 147 г ортофосфорной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
500г 100%х 20%1. пропорция. формула: СаСО3 = СаО + СО2 x=500*5/100=25(масса примесей) масса без примесей равна 500-25=475 v (ню, кол-во вещества) CaCO3 = m/M = 475/100 =4,75 моль v (CaO) = v ( CaCO3) = 4,75 моль => m (CaO) = v*M = 4,75*56 = 266.
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