Из шести монет одна фальшивая, она легче остальных.Как определить фальшивую монету с помощью двух взвешиваний на чашечных весах, не используя гири?

Математика
Из шести монет одна фальшивая, она легче остальных.Как определить фальшивую монету с помощью двух взвешиваний на чашечных весах, не используя гири?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взвесить две попавшиеся монеты, если одна из них легче значит она фальшивая, а если они одинаковы то третья монета фальшивая. 
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