Придумайте 5 предложений с буквами о,е после шипящих в окончаниях существительных,мне срочно нужно!!!
Русский язык
Придумайте 5 предложений с буквами о,е после шипящих в окончаниях существительных,мне срочно нужно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПашЕ нужно идти в школу. Будь хорошим товарищЕм. Пошел слушок по классу. Большой дом Меня угощали борщом (P.S если что-то не так, обращайтесь)
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