На столе в столовой стояло 18 чашек с кефиром и 9 чашек с молоком. После завтрака на ??толе осталось 8 чашек. Сколько чашек разобрали?

Математика

На столе в столовой стояло 18 чашек с кефиром и 9 чашек с молоком. После завтрака на ??толе осталось 8 чашек. Сколько чашек разобрали?

Автор: Гость