На столе в столовой стояло 18 чашек с кефиром и 9 чашек с молоком. После завтрака на ??толе осталось 8 чашек. Сколько чашек разобрали?
Математика
На столе в столовой стояло 18 чашек с кефиром и 9 чашек с молоком. После завтрака на ??толе осталось 8 чашек. Сколько чашек разобрали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+9=27 всего чашек 27-8=19 Ответ: 19 чашек разобрали
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