В каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке . На против каждо?? кошки сидит по три кошки . Сколько кошек в комнате

Математика

В каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке . На против каждо?? кошки сидит по три кошки . Сколько кошек в комнате

Автор: Гость