В каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке . На против каждо?? кошки сидит по три кошки . Сколько кошек в комнате
Математика
В каждом углу прямоугольной комнаты на полу сидит по одной кошке . На против каждо?? кошки сидит по три кошки . Сколько кошек в комнате
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Гость:
Четыре. Старая задача)
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