Какая жидкость налита в цилиндривческий сосуд( определите по плотности), если она производит давление 2840Па,а высота ее столба 40см
Физика
Какая жидкость налита в цилиндривческий сосуд( определите по плотности), если она производит давление 2840Па,а высота ее столба 40см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: р=2840 Па h=0,4 м g=9,8 м/с2 Найти: po-? Решение: p=po*g*h po=p/(g*h) po=2840 Па/9,8 м/с2*0,4 м=724,5 кг/м3 (бензин)
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