Какая жидкость налита в цилиндривческий сосуд( определите по плотности), если она производит давление 2840Па,а высота ее столба 40см

Физика

Какая жидкость налита в цилиндривческий сосуд( определите по плотности), если она производит давление 2840Па,а высота ее столба 40см

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