Как найти гипотенузу по двум катетам в прямоугольном треугольнике?
Геометрия
Как найти гипотенузу по двум катетам в прямоугольном треугольнике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.
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