4м/8=??????????????????????
Математика
4м/8=??????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4м/8=400:8=50 см ........................... Удачи тебе!!!!!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Образуй от имён сущ. Именя прил.. Февраль февральский,апрель,май,июнь,июль,сентя??рь,октябрь,ноябрь,декабрь. 2.Выдали окончания прил.Сравни о...
Математика
Из шести монет одна фальшивая, она легче остальных.Как определить фальшивую монету с помощью двух взвешиваний на чашечных весах, не используя гири?
Физика
Какая жидкость налита в цилиндривческий сосуд( определите по плотности), если она производит давление 2840Па,а высота ее столба 40см