1.Образуй от имён сущ. Именя прил.. Февраль февральский,апрель,май,июнь,июль,сентя??рь,октябрь,ноябрь,декабрь. 2.Выдали окончания прил.Сравни основы прил. С основами сущ .В чём различие? Помогите плиз!!!

Русский язык

1.Образуй от имён сущ. Именя прил.. Февраль февральский,апрель,май,июнь,июль,сентя??рь,октябрь,ноябрь,декабрь. 2.Выдали окончания прил.Сравни основы прил. С основами сущ .В чём различие? Помогите плиз!!!

Автор: Гость