1.Образуй от имён сущ. Именя прил.. Февраль февральский,апрель,май,июнь,июль,сентя??рь,октябрь,ноябрь,декабрь. 2.Выдали окончания прил.Сравни основы прил. С основами сущ .В чём различие? Помогите плиз!!!
Русский язык
1.Образуй от имён сущ. Именя прил.. Февраль февральский,апрель,май,июнь,июль,сентя??рь,октябрь,ноябрь,декабрь. 2.Выдали окончания прил.Сравни основы прил. С основами сущ .В чём различие? Помогите плиз!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Февраль - февральский, апрель- апрельский, май-майский,июнь-июньский, июль -июльский, сентябрь - сентябрьский, октябрь -октябрьский, ноябрь -ноябрьский, декабрь-декабрьский. В основе прилагательных добавляется суффикс и окончание.
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