Ленту 14 м разрезали на 4 равные части.Чему равна длина одной такой части?

Математика
Ленту 14 м разрезали на 4 равные части.Чему равна длина одной такой части?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:4=3,5(м)-длина одной части
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