ЛЮДИ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Альбинизм- это аутосомный рецессивный признак. У ро??ителей нормальная кожа, у них родились разнояйцевые близнецы: один альбиноз у другого нормальная кожа. Каковы генотипы родителей и их д...
Биология
ЛЮДИ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Альбинизм- это аутосомный рецессивный признак. У ро??ителей нормальная кожа, у них родились разнояйцевые близнецы: один альбиноз у другого нормальная кожа. Каковы генотипы родителей и их детей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители Аа, дети: альбинос аа, здоровый Аа или АА
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