ЛЮДИ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Альбинизм- это аутосомный рецессивный признак. У ро??ителей нормальная кожа, у них родились разнояйцевые близнецы: один альбиноз у другого нормальная кожа. Каковы генотипы родителей и их д...

Биология

ЛЮДИ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Альбинизм- это аутосомный рецессивный признак. У ро??ителей нормальная кожа, у них родились разнояйцевые близнецы: один альбиноз у другого нормальная кожа. Каковы генотипы родителей и их детей?

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