Расставьте природные зоны в порядке их следования от экватора к полярным областя??. 1)саваны, 2)пустыни, 3)экваториальные леса
География
Расставьте природные зоны в порядке их следования от экватора к полярным областя??. 1)саваны, 2)пустыни, 3)экваториальные леса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От экватора к югу:3,2, 1 . от экватора к северу:3, 1 , 2
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