Расставьте природные зоны в порядке их следования от экватора к полярным областя??. 1)саваны, 2)пустыни, 3)экваториальные леса

География

Расставьте природные зоны в порядке их следования от экватора к полярным областя??. 1)саваны, 2)пустыни, 3)экваториальные леса

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