Помогите пожалуйста ! буду очень благодарна) как изменится сила кулона если вел??чину каждого заряда уменьшить в 2 раза , а расстояние между ними уменьшить в 2 раза ?
Физика
Помогите пожалуйста ! буду очень благодарна) как изменится сила кулона если вел??чину каждого заряда уменьшить в 2 раза , а расстояние между ними уменьшить в 2 раза ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=k * q1*q2/r^2. Каждый заряд увеличится в два раза, следовательно их произведение - в 4 раза. Расстояние уменьшится в 2 раза , его квадрат - в четыре раза. ==>> F=k* 4* q1*q2/4r^2. Сила не изменится!
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