Помогите пожалуйста ! буду очень благодарна) как изменится сила кулона если вел??чину каждого заряда уменьшить в 2 раза , а расстояние между ними уменьшить в 2 раза ?

Физика

Помогите пожалуйста ! буду очень благодарна) как изменится сила кулона если вел??чину каждого заряда уменьшить в 2 раза , а расстояние между ними уменьшить в 2 раза ?

Автор: Гость