Как перевести смешанное число в десятичную дробь 37 1,5
Литература
Как перевести смешанное число в десятичную дробь 37 1,5
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Надо числитель разделить на знаменатель
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