Написать эссе на тему «Стоили ли люди, которых Данко вывел на свет, вырванного из груди сердца?» Определение эссе
Литература
Написать эссе на тему «Стоили ли люди, которых Данко вывел на свет, вырванного из груди сердца?» Определение эссе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отряд не заметил потери бойца.. . Атаман узнает, кого не хватает Эскадрон пополнит и забудет про меня.. . Когда Горький писал "Старуху Изергиль", жизнь человека ещё чего-то стоила, а когда данки победили, они начали требовать от всех такого самопожертвования, даже без особой нужды, просто, чтобы убедиться в лояльности: в жизни всегда есть место подвигу.... То, что Данко умер избавило Горького описывать неприятные подробности превращения его в народного героя. Если бы это случилось, то Данко принес бы своему народы такие бедствия, что многие подумали бы о возврате назад, через болота и лес к врагам. Как обычно и происходит. Резюме: конечно люди стоили. В народе народятся новые Данко и Ромэо и Джульеты и потаскушки, вроде Изергиль. Хорошо так же, что Данко умер.
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