Написать эссэ на тему- Жить это бороться ,бороться это жить

Литература
Написать эссэ на тему- Жить это бороться ,бороться это жить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жизнь человеку необходима а так же и бороться за неё тоже. За жизнь и за пищу дерутся даже животные.Жить-значит мыслить,жить этим днём,жить счастливо-значит жить красиво.Даже рыцари боролись ради платочки дамы и устраивали дуэли.С английского языка будет в переводе "Vivere militare est" Вот что могла то написала дальше сам(а)
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