Перевод пожалуйста напишите

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Соединенное Королевство состоит из 4 стран: Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия. Столицы этих частей являются Лондон, Кардифф, Эдинбург и Белфаст. Официальное имя(название) страны - Соединенное Королевство Великобритании. Слишком длинное, не так ли? Так, что люди обычно говорят "UK" или "Соединенное Королевство". Впервые название "Соединенное Королевство" применили в 1707 году. Великобритания состоит из более 5000 островов разных размеров. Великобритания включает в себя Англию. Шотландию и Уэльс. И не включает в состав Северную Ирландию. Национальный флаг Соединенного Королевства называют "Юнион Джек". Английский является официальным языком страны.
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