Написать изложение.когда не было видно елочки?что дарят елочке осина,клен,ива?Во что наряжена елочка?

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Написать изложение.когда не было видно елочки?что дарят елочке осина,клен,ива?Во что наряжена елочка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообщето , изложение - это когда читаешь его , запоминаешь , и пишешь что запомнил ЕГО НЕ СОЧИНЯЮТ
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