Написать изложение.когда не было видно елочки?что дарят елочке осина,клен,ива?Во что наряжена елочка?
Русский язык
Написать изложение.когда не было видно елочки?что дарят елочке осина,клен,ива?Во что наряжена елочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообщето , изложение - это когда читаешь его , запоминаешь , и пишешь что запомнил ЕГО НЕ СОЧИНЯЮТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина ребра одного куба равна 30 сантиметров длина другого 6 сантиметров Найдите о??ношение площади грани меньшего кубок площади граней большого
Русский язык