Написать краткое сообщение о религии "индуизм"

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Истоки индуизма берут начало в Хараппской, или Индской цивилизации, существовавшей в III - II тысячелетии до н.э. в долине Инда. Религия этой цивилизации основывалась на почитании божества, имеющего много общего с индуистским богом Шивой. Примерно с середины II тысячелетии на северо-западе Индостана стали проникать племена Ариев. Их язык позже стал называться ведийским санскритом. Вторжению ариев предшествовала длительная история переселения народов, говоривших на индоевропейских языках. Арии принесли сложный обряд жертвоприношения - Яджну, во время которого в жертву богам приносилось жареное говяжье мясо и галюциногенный напиток Сома.