Написать краткое условие и решение задачи: Пешеход двигался со скоростью 4 км/ч и пришёл к месту назначения за 3ч.С какой скоростью он должен пройти обратный путь,что бы преодолеть его за 2 ч?

Математика

Написать краткое условие и решение задачи: Пешеход двигался со скоростью 4 км/ч и пришёл к месту назначения за 3ч.С какой скоростью он должен пройти обратный путь,что бы преодолеть его за 2 ч?

Автор: Гость