Написать краткое условие и решение задачи: Пешеход двигался со скоростью 4 км/ч и пришёл к месту назначения за 3ч.С какой скоростью он должен пройти обратный путь,что бы преодолеть его за 2 ч?
Математика
Написать краткое условие и решение задачи: Пешеход двигался со скоростью 4 км/ч и пришёл к месту назначения за 3ч.С какой скоростью он должен пройти обратный путь,что бы преодолеть его за 2 ч?
Ответ(ы):
Гость:
Только где я нарисовала 2 ч с фигурной скобкой нарисуйте рядом с с --------->
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