Написать миниатюру на тему " Мой друг - компьютер " Помогите пожалуйста

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Написать миниатюру на тему " Мой друг - компьютер " Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда мне купили компьютер я радовался. Мы с другом решали задачи писали сочинение помогали друзьям. Общались с друзьями. и даже чаще ко мне приходил друг каждый день я радовался.И поблагодарил своих родителей что они мне купили новый компьютер.
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