Написать миниатюру на тему " Мой друг - компьютер " Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Когда мне купили компьютер я радовался. Мы с другом решали задачи писали сочинение помогали друзьям. Общались с друзьями. и даже чаще ко мне приходил друг каждый день я радовался.И поблагодарил своих родителей что они мне купили новый компьютер.