Написать НЕБОЛЬШОЙ (5-7 предложений) рассказ "Мой день", используя как можно больше ??разеологизмов.

Гость: Гость:

Мой день начинается рано. Утром я поднимаюсь под звук будильника и, сломя голову, начинаю собираться в школу. До школьного двора рукой подать. Во время урока нельзя бить баклуши, иначе не поймешь новый материал. Неожиданный вопрос учителя может поставить меня в тупик.