Написать НЕБОЛЬШОЙ (5-7 предложений) рассказ "Мой день", используя как можно больше ??разеологизмов.

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Написать НЕБОЛЬШОЙ (5-7 предложений) рассказ "Мой день", используя как можно больше ??разеологизмов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой день начинается рано. Утром я поднимаюсь под звук будильника и, сломя голову, начинаю собираться в школу. До школьного двора рукой подать. Во время урока нельзя бить баклуши, иначе не поймешь новый материал. Неожиданный вопрос учителя может поставить меня в тупик. 
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