Написать одно предложение на СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК,МЯГКАЯ ПОХОДКА,ТЕМПЕРАТУРА СКАЧЕ??,ЧАСЫ ИДУТ,МОРЕ ОГНЕЙ

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Написать одно предложение на СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК,МЯГКАЯ ПОХОДКА,ТЕМПЕРАТУРА СКАЧЕ??,ЧАСЫ ИДУТ,МОРЕ ОГНЕЙ
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