Написать одно предложение на СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК,МЯГКАЯ ПОХОДКА,ТЕМПЕРАТУРА СКАЧЕ??,ЧАСЫ ИДУТ,МОРЕ ОГНЕЙ
Русский язык
Написать одно предложение на СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК,МЯГКАЯ ПОХОДКА,ТЕМПЕРАТУРА СКАЧЕ??,ЧАСЫ ИДУТ,МОРЕ ОГНЕЙ
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В театр поехали 36 первоклассников и 42 второкласника из низ мальчиков было 38 сколь??о девочек поехоли в театр?
Литература
Математика
Дядя Федор решил отправить папе и маме В москву 14 кг яблок . 7кг и 4кг сушеных грибов В одну посылку можно положить только 5 кг .Сколько посылок п...
Русский язык
Пожалуйста помогите ОЧЕНЬ НУЖНО НАПИСАТЬ сочинение-рассуждение по словам Ломоно??ова «Российская грамматика есть знание, как говорить и писать чист...