Написать письмо мальчику - звезде дать ему совет

Литература
Написать письмо мальчику - звезде дать ему совет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик, ты конечно прожил достаточно долгую жизнь, но я хочу дать тебе совет. Не суди людей по их внешности. Человек может быть самым уродливым, но в душе самым добрым.
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