Решите уравнение 4(x-2)+26=-2+4(x+5)
Алгебра
Решите уравнение 4(x-2)+26=-2+4(x+5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8x-8+26=-2+4x+20 8x-4x=2+20+8-26 4x=4 x=4:4 x=1 вроде бы так
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