Помогите Составьте структурные формулы следующих углеводородов: а) 3-этилгептена-2; б) 3-метил-4-этилгексена-2.
Химия
Помогите Составьте структурные формулы следующих углеводородов: а) 3-этилгептена-2; б) 3-метил-4-этилгексена-2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3 - CH = C(CH2-CH3) - CH2 - CH2 - CH2 - CH3CH3 - CH = C(CH3) - CH(CH2-CH3) - CH2 - CH3
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