Во время проведения праздничного шествия на стадионе на группу из 200 школьников п??лагается два руководителя сколько руководителей потребуется на 10000 школьников

Математика

Во время проведения праздничного шествия на стадионе на группу из 200 школьников п??лагается два руководителя сколько руководителей потребуется на 10000 школьников

Автор: Гость