Решите уравнения полностью (то есть с решением, а не только с ответом! без решения ??е приму!) 9*а-а+14=94 м+6*м-5=72 19*х-3*х+5=133 дам 30 баллов!
Математика
Решите уравнения полностью (то есть с решением, а не только с ответом! без решения ??е приму!) 9*а-а+14=94 м+6*м-5=72 19*х-3*х+5=133 дам 30 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9·а-а+14=94 9a-а=94-14 8а=80 а=80:8 а=10 2) м+6*м-5=72 м+6м=72+5 7м=77 м=77:7 м=11 3) 19*х-3*х+5=133 19х-3х=133-5 16х=128 х=128:16 х=8
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