Решите уравнения полностью (то есть с решением, а не только с ответом! без решения ??е приму!) 9*а-а+14=94 м+6*м-5=72 19*х-3*х+5=133 дам 30 баллов!

Математика

Решите уравнения полностью (то есть с решением, а не только с ответом! без решения ??е приму!) 9*а-а+14=94 м+6*м-5=72 19*х-3*х+5=133 дам 30 баллов!

Автор: Гость