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Они ловят рыбу уже 5 часов. Переведите плес
Английский язык
Они ловят рыбу уже 5 часов. Переведите плес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
they fish for 5 hours
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