Сочинение на тему: образ Алёны Дмитриевны.

Гость: Гость:

Алена Дмитриевна - жена купца Калашникова. Красавица На святой Руси, нашей матушке, Не найти, не сыскать такой красавицы: Ходит плавно, будто лебедушка; Смотрит сладко, как голубушка; Молвит слово — соловей поет; Горят щеки ее румяные, Как заря на небе божием; Косы русые, золотистые, В ленты яркие заплетенные, По плечам бегут, извиваются, С грудью белою цалуются. Ее характер предопределен семейно-родовым укладом. Замужняя женщина блюдет покой и быт семьи: встречает мужа, обихаживает детей, ходит в церковь и ведет замкнутый образ жизни, строго определенный обычаем. Алена Дмитриевна- невольная жертва страсти опричника и последующей мести купца своему обидчику. Искушение, которому подверглась она воспринимается как дьявольское наваждение и разбойничье нападение: Живым пламенем разливаются Поцалуи его окаянные...; И остались в руках у разбойника...). Обычай требовал, чтобы родственники вступились за оскорбленную женщину, но Алена Дмитриевна "сиротинушка" и ее единственный защитник- муж. И для неё позор имени страшнее личной обиды, суд любимого мужа превыше всего: Государь ты мой, красно солнышко, Иль убей меня, или выслушай! Твои речи — будто острый нож; От них сердце разрывается. Не боюся смерти лютыя, Не боюся я людской молвы, А боюся твоей немилости... Ты не дай меня, свою верную жену, Злым охульникам в поругание! Купец Калашников выполняет просьбу Алёны Дмитриевны и выступает защитником семьи и рода.