Дана сумма чисел в различных системах счисления. Найдите пропущенное слагаемое.
Информатика
Дана сумма чисел в различных системах счисления. Найдите пропущенное слагаемое.
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3 номер верный 144 (6)
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