История России 7 класс 25 БАЛЛОВ!!!! 1)ответ на вопрос какие задачи стояли перед правительством Михаила Романова как они решались 2)Предположите , почему представители разных сословий по- разному отнеслись к возможной войне с...
История
История России 7 класс 25 БАЛЛОВ!!!! 1)ответ на вопрос какие задачи стояли перед правительством Михаила Романова как они решались 2)Предположите , почему представители разных сословий по- разному отнеслись к возможной войне с Турцией ? Какие аргументы "за" или " против " они выдвигали 3) составьте исторический портрет царя Михаила Фёдоровича используя текст учебника и дополнительные ресурсы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Когда Михаил вступил на пристол ему было 16 лет. Из-за смуты и иностранных вторжений ему пришлось востонавливать разорённые западные и центральные районы страны . Ему нужно было преодолеть хозяйственный убыток .
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