Решите уравнения а) 0,2 + x = 3/7 б) x - 2/11 = 0,4
Математика
Решите уравнения а) 0,2 + x = 3/7 б) x - 2/11 = 0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,2+х=3/7 1/5+х=3/7 х=3/7-1/5 х=15/35-7/35 х=8/35 Проверка 0,2+8/35=3/7 1/5+8/35=3/7 7/35+8/35=3/7 15/35=3/7 3/7=3/7 х-2/11=0,4 х=2/5+2/11 х=22/55+10/55 х=32/55 Проверка 32/55-2/11=0,4 32/55-10/55=2/5 22/55=2/5 2/5=2/5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Эпитеты-день чудесный, друг прелестный, великолепными коврами, янтарным блеском, ??етерпеливого коня. метафоры- вьюга злилась, мгла носилась, лес...
Математика
Памагите задачу решить 6 класса катерпроходит растояние между пристание AиB по течению реки за 4 ч апротивтечения за 6 ч ,какую чать растояния ме...
Информатика
Как смотреть видео с компьютера(телефона) по wifi. Телевизор к wifi подключили, а как в??део смотреть не знаем.
Другие предметы