Эпитеты-день чудесный, друг прелестный, великолепными коврами, янтарным блеском, ??етерпеливого коня. метафоры- вьюга злилась, мгла носилась, лес чернеет. Олицетворения_звездою севера, лес чернеет, ель зеленеет, трещит печь. ...
Литература
Эпитеты-день чудесный, друг прелестный, великолепными коврами, янтарным блеском, ??етерпеливого коня. метафоры- вьюга злилась, мгла носилась, лес чернеет. Олицетворения_звездою севера, лес чернеет, ель зеленеет, трещит печь. Сравнения- луна, как бледное пятно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм,а задание какое?Кстати,звездою севера не подходит вроде для олицетворения,потому что олицетворение-это когда человеческие действия,чувства,эмоции приписуют к неодушевленному предмету:)
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