Как смотреть видео с компьютера(телефона) по wifi. Телевизор к wifi подключили, а как в??део смотреть не знаем.

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Как смотреть видео с компьютера(телефона) по wifi. Телевизор к wifi подключили, а как в??део смотреть не знаем.

Автор: Гость