Как смотреть видео с компьютера(телефона) по wifi. Телевизор к wifi подключили, а как в??део смотреть не знаем.
Информатика
Как смотреть видео с компьютера(телефона) по wifi. Телевизор к wifi подключили, а как в??део смотреть не знаем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну на телефоне должна быть программа YouTube и по этой программе можно смотреть)
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