Что написать в тетрадке дружбы? 24 листа скажите плиз!
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Что написать в тетрадке дружбы? 24 листа скажите плиз!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишіть про те як ви дружете з свойми друзями про йихні якості про т які вони добрі або злі напишіть зким ви дружите а зким ні
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