Проанализируйте карту плотности населения в атласе. Выделите на ней регионы с высокой плотностью и попытайтесь объяснить причины их возникновения
География
Проанализируйте карту плотности населения в атласе. Выделите на ней регионы с высокой плотностью и попытайтесь объяснить причины их возникновения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Индокитае и Юго-восточной Азии очень высокая плотность население. Приведите примеры стран, отличающихся особенно резкими различиями в заселенности территории, обьясните их причины. Например Китай - 1,3 млрд, Болгария - 7 млн
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