Начертите отрезок EF, длина которого равна 6 см. Отметьте на прямой EF такую точку О, ??то ЕО-FO= 4 см

Математика

Начертите отрезок EF, длина которого равна 6 см. Отметьте на прямой EF такую точку О, ??то ЕО-FO= 4 см

Автор: Гость