Начертите отрезок EF, длина которого равна 6 см. Отметьте на прямой EF такую точку О, ??то ЕО-FO= 4 см
Математика
Начертите отрезок EF, длина которого равна 6 см. Отметьте на прямой EF такую точку О, ??то ЕО-FO= 4 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начертите отрезок ЕF длиной 6 см. Поставьте точку О на отметке 5 см от точки Е. ЕО= 5 см, FO= 1 cм. ЕО-FO=4 см. 5-1= 4 см.
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