Найти (a-b)² если. (ab)³=125, a²+b²=15
Алгебра
Найти (a-b)² если. (ab)³=125, a²+b²=15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(аb)^3 =5^3 ab =5 a^2 + b^2 =15 ---------- ------------------ (a-b)^2= a^2 -2ab +b^2=(a^2 +b^2) -2ab = 15 -2*5 =15-10=5
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