При каком значении переменной сумма выражения 15 икс минус один и шесть икс минус 8 равна их разности
Алгебра
При каком значении переменной сумма выражения 15 икс минус один и шесть икс минус 8 равна их разности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(15x-1)+(6x-8)=(15x-1)-(6x-8) 15x-1+6x-8=15x-1-6x+8 21x-8=9x+7 21x-9x=7+8 12x=15:12 x=1 3/12=1 1/4=1,25
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