Напишие итоговое сочинение Разум и Чувство на тему "Разуму не постичь надобностей сердца" аргументы должны быть один из Куприна и один из произведений Бунина.

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Разум и чувство…Что же это такое? Это две важнейшие силы внутреннего мира человека, которые нуждаются друг в друге. Душа человека очень сложна. Бывают ситуации, когда чувства преобладают над разумом, а иногда разум берет вверх над чувствами. Не зря Люк де Клапье Вовенарг говорил: «Разуму не постичь надобностей сердца». Ведь действительно человек при всем желании не способен управлять настоящими чувствами, которые затмевают противоречащий им разум.Такой сюжет мы можем наблюдать в романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», где главный герой Евгений Васильевич Базаров, будучи нигилистом, отрицал буквально всё вплоть до любви. Его внутренний принцип был против всякой романтики, чувств. Он считал это «белибердой, непростительной дурью…». Решающей чертой, ставшей наперекор его взглядов, была встреча с Анной Одинцовой, женщиной, которая была не такая как все. Герой искренне влюбляется в неё, но эти чувства являлись для Евгения неприемлемыми и страшными. У Анны же не было таких сердечных склонностей, какие были у Базарова. Он всячески пытался это скрыть, ведь управлять его жизнью ранее было под силу лишь рассудку. Герой не мог контролировать всем происходящим, потому что борьба разума и сердца делала своё дело. Но наконец-то признавшись в любви Одинцовой, получает отвержение. Это приводит Базарова к первоначальным принципам, где душевные порывы являются просто вздором по сравнению с рассудком. Но не бывает такого, чтобы любовь просто гасла, хоть и перед смертью, но в Евгении она все-таки разгорается и встает против его разума, в итоге побеждая. Он вновь вспоминает о любви к Анне, так как рассудку никогда не постичь сердца.Еще одним из ярких примеров противоборства разума и чувства является произведение Н.М.Карамзина «Бедная Лиза». Главной героиней повести является сентиментальная бедная крестьянка Лиза, которая влюбляется в богатого дворянина Эраста. Казалось, что их любовь никогда не прекратится. И вот уже чувствительная девушка полностью отдается своему возлюбленному, её сердце берет вверх над разумом. Но, к сожалению, чувства молодого дворянина постепенно охладевают, и вскоре он уезжает в военный поход, где проигрывает всё состояние и по принуждению женится на богатой вдове. На этом терпение Лизы не выдерживает, и она прыгает в пруд. Ведь для девушки поступок любимого был сильным ударом, приносившим душевную боль, избавиться от которой она хотела лишь самоубийством. Её разум противоречил такому ходу событий, но осилить пылкое чувство ему не удалось.Таким образом, борьба двух важнейших сил внутреннего мира человека это один из самых сложных процессов в душе каждого. Или чувство превосходит разум или разум чувства. Такие противоречия являются бесконечной дуэлью. Но всё же разуму никогда не постичь искренних чувств.