Решите пожалуйста!! Система уровнений!!!!!!!!!!!

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X²+y²=100, x+y=14; x²+y²=100, y=14-x; x²+(14-x)²=100, (1) y=14-x; (2) Решаем уравнение (1) системы. x²+(14-x)²=100; x²+(x²-28x+196)=100; x²+x²-28x+196-100=0; 2x²-28x+96=0; x²-14x+48=0. Находим корни уравнения с помощью теоремы Виета. x1+x2=-14, x1*x2=48. x1=-6, x2=-8. Поставляем найденные корни в уравнение (2) системы: y=14-x. При x1=-6, y1=14-(-6)=14+6=20; при x2=-8, y2=14-(-8)=14+8=22. Ответ: (-6;20), (-8;22).