Когда Египет распался на мелкие кусочки?
История
Когда Египет распался на мелкие кусочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В начале правления XXI-XXX династии 1075-343гг. д. э. Египет расспался.
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